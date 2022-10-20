Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı şifreli mi şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko ile İspanya temsilcisi Valencia Basket Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maça saatler kaldı. Peki, Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE BEKO VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı Robert Lottermoser Saulius Racys, Milan Nedovic hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO VALENCİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ilk maçında 18 Ekim Salı günü Fransız temsilcisi LDLC Asvel’i ağırlamıştı.

Rakibini 84-63 mağlup edip 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasında ise Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe Beko Konyaspor'u 85-71 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ VALENCİA KADROSUNDA YER ALAN OYUNCULAR

İşte Fenerbahçe Beko'nun rakibi Valencia’nın kadrosunda yer alan isimler:

Guardlar: Chris Jones, Sam Van Rossom, Martin Hermannsson, Klemen Prepelic, Josep Puerto, Xabi Lopez-Arostegui, Jonah Radebaugh, Milan Jimenez, Sergio De Larrea, Lucas Mari

Forvetler: Victor Claver, James Webb III, Kyle Alexander, David Barbera

Pivotlar: Bojan Dubljevic, Jasiel Rivero, Jaime Pradilla

Koç: Alex Mumbru

Valencia Basket, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 3 karşılaşmadan bir galibiyet elde etti. 18 Ekim Salı günü konuk olduğu Anadolu Efes’i 91-92 yenen Valencia, İspanya Ligi ACB’de ise dört maç sonunda iki galibiyet elde etti. Valencia, son olarak 16 Ekim Pazar günü ağırladığı UCAM Murcia’ya 74-75 yenildi.

