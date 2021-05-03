Fenerbahçe, Belözoğlu ile 7 yıl sonra başardı

Düşme hattındaki BB Erzurumspor'u 14 dakikada bulduğu 3 golle deviren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk 14 dakikasına tam 3 gol sığdıran Emre Belözoğlu'nun ekibi devreyi farklı kapattı.

Fenerbahçe'nin gollerini 6' Jose Sosa (P), 12' Enner Valencia ve 14' Dimitris Pelkas kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Yılmaz Vural'ın takımı düşme hattında büyük bir yara aldı.

OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.

