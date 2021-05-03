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Fenerbahçe, Belözoğlu ile 7 yıl sonra başardı

03.05.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi kritik bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Belözoğlu ile 7 yıl sonra başardı

Düşme hattındaki BB Erzurumspor'u 14 dakikada bulduğu 3 golle deviren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk 14 dakikasına tam 3 gol sığdıran Emre Belözoğlu'nun ekibi devreyi farklı kapattı.

Fenerbahçe'nin gollerini 6' Jose Sosa (P), 12' Enner Valencia ve 14' Dimitris Pelkas kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Yılmaz Vural'ın takımı düşme hattında büyük bir yara aldı.

OPTA verilerine göre Emre Belözoğlu, Süper Lig'de İsmail Kartal'dan (2014/15) bu yana Fenerbahçe kariyerine üst üste dört iç saha galibiyetiyle başlayan ilk çalıştırıcı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hala fener şampiyon olacak hayali kuran varmı acaba şampiyon Beşiktaş beyler bu fener seneyede şampiyon felan olamaz.bir fenerli olarak artık bu takımdan hiç ümidim kalmadı
@fenerbahceliemrehan Hala umut peşindesin. Sana çok üzülüyorum demeyeceğim. daha da beter olsun dalavereci takımın.
Alanya maçı tekrar oynanacak olsa ben Fenerin şampiyon olacağına inanıyorum ama maalesef o maç tekrar edilmez ve bjk şampiyon

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