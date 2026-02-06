SPOR

Samsunspor, Karadeniz derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor

Trendyol Süper Lig’de uzun süren galibiyet hasretini sona erdiren Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle 7 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ!

Bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Samsunspor, derbi öncesi son taktik antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

SAKAT İSİMLER BELLİ OLDU...

Samsunspor’da Trabzonspor karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Ali Diabate, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly’nin forma giymesi beklenmiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Toni Borevkovic, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse üçer sarı kartla ceza sınırında yer alırken, Teknik Direktör Thomas Reis de kart sınırında bulunuyor.

Yarın saat 20.00’de oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde Samsunspor’un ligde 20 maçta topladığı 30 puan bulunurken, Trabzonspor ise 42 puanla karşılaşmaya çıkacak. Samsunspor cephesinde alınacak bir galibiyet, ilk 5 hedefi açısından büyük önem taşıyor. İki ekip arasında oynanan son 4 lig maçında Samsunspor 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

