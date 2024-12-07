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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde bir ilki yaşadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.12.2024 21:37
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Trendyol Süper Lig’in en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde bir ilki yaşadı!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı.

BİR İLKİ YAŞADILAR

LÖLÖ

Jose Mourinho’nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü golü gördü.
Sarı-lacivertliler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 9 maçta da gol kaydetti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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