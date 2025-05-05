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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında penaltı kullanacağı sırada Gedson'un gözüne lazer tutulmuştu! O taraftar hakkında yeni gelişme

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı oyuncu Gedson Fernandes'in penaltı kullanacağı sıra yüzüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında penaltı kullanacağı sırada Gedson'un gözüne lazer tutulmuştu! O taraftar hakkında yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş'ın 36. dakikada kazandığı penaltı atışında bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes'e bir süre lazer tuttu.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Fernandes penaltı atışını gole çeviremedi. Maçın ardından güvenlik güçleri lazer tutan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir.”

(İHA-DHA)

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