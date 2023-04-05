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Fenerbahçe Beşiktaş maçında verilen penaltının doğru olmadığını itiraf etti! ''Attırabilirsin hocam dedi, eve gidince fark ettim''

05.04.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Aydınus'tan tarihi derbi itirafı geldi. 2-2 biten Fenerbahçe - Beşiktaş maçında verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu itiraf eden Fırat Aydınus, penaltı pozisyonunu eve gidince izlerken şoke olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beşiktaş maçında verilen penaltının doğru olmadığını itiraf etti! ''Attırabilirsin hocam dedi, eve gidince fark ettim''

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maçta tartışmalı bir penaltı kararı veren Fırat Aydınus, RadyoGol'e verdiği röportajda bu penaltının doğru olmadığını itiraf etti.

ÇOK TARTIŞILMIŞTI

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O dönem Beşiktaşlı taraftarlar tarafından çok eleştirilen bu penaltı kararı maçın sonucuna etki etmiş ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

İTİFAF ETTİ: KARAR YANLIŞTI

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Fırat Aydınus, "Bu maçı ben yönettim. Larin, elle oynadı diye penaltı verdim. Benim açımdan eline değiyor gözüküyordu. Hakan Ceylan'a mikrofondan sordum, çok itiraz var sence penaltı mı dedim. Diğer açılardan nasıl gözüktüğünü görmüyorum, o açılardan bakar mısın dedim. Attırabilirsin hocam dedi. Ben de penaltıyı verdim. Eve bir geldim, bu pozisyonda nasıl beni VAR'a çağırmazsın dedim. Verdiğim penaltının yanlış olduğunu o an fark ettim." dedi.


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