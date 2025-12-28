Fenerbahçe Beşiktaşlı yıldızı transfer ediyor! ''Gelmek için para bile konuşmuyor''

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer konusunda operasyon belli oldu. Kaleci konusunda değişim talep eden teknik direktör Tedesco, İrfan Can Eğribayat'ın yerine sürpriz bir isim için harekete geçildi.

POLONYALILAR İRFAN İÇİN GELDİ!

Polonya'dan İrfan Can Eğribayat için kulübe resmi teklif geldi. Polonya temsilcisi Legia Varşova, Fenerbahçe’den İrfan Can Eğribayat'ın transferi için büyük çaba sarf ediyor. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

''PARA KONUŞMUYOR YETİŞTİĞİ KULÜBE!''

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; “Mert Günok konusu bu hafta belli olucak. Oyuncuya sordular, dönmek istiyor. Mert Günok, para konuşmuyor yetiştiği kulübe, Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Tedesco da Mert Günok'u istedi.” dedi.

TEMSİLCİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Fenerbahçe, Beşiktaş forması giyen Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler, Mert Günok'un temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan Mert Günok Fenerbahçe için büyük avantajı da beraberinde getiriyor. Mert Günok UEFA listesine yazıldığı taktirde kulübün altyapısından çıktığı için bu açıdan +1 oyuncu daha ekleme şansı veriyor.

BEŞİKTAŞ DUYURMUŞTU!

''Kulübümüzden Açıklama

Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK''