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Son dakika: Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! ''Trabzonspor formalı kişiler tarafından...''

15.05.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüse, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek olayı kınadı.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı için Edremit'ten yola çıkan ve Osmangazi Köprüsü'nde saldırıya uğrayan taraftarları için resmi internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

BİR KADIN TARAFTAR O ANLARI KAYDETTİ

Saldırı esnasında otobüsün içinde olan Fenerbahçeli bir kadın taraftar o anları cep telefonuyla kaydetti. İçeride ağlayanların da olduğu duyulan bu video sosyal medyada gündem oldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

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"Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

YANGIN TÜPÜ SIKTILAR

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İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor son dakika haberi
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