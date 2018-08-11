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Fenerbahçe - Bursaspor maçına VAR damga vurdu! Önce penaltı, sonra ofsayt...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında hakem Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR ile izlenen pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

Fenerbahçe - Bursaspor maçına VAR damga vurdu! Önce penaltı, sonra ofsayt...

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.

Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.

VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.

BURSASPOR'DAN TEPKİ

Kararın ardından itiraz eden Bursaspor'da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
anlaşıldı bu var şikecilerle fetösaraya işlemiyecek...
Fb lehine olsa VAR'a ihtiyaç duyulmaz direkt penaltı kararı verilir.
varın başında ali palabıyık olduktan sonra ... varoğlu var olsa kar etmez....
Vara dayanamıyorlar. Eskiden bas yaygarayı hakemi baskı altına al istediğini yaptır. Şimdi teklonoji var.
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