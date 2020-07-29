Fenerbahçe büyük borçtan kurtuldu

Fenerbahçe’de yönetim, borç yükünü azaltmak için harcadığı yoğun çaba sonuç verdi. Sarı-lacivertlilerin iki ay önce yaptığı hareket Türk Lirası üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı.
108.2 milyon Euro olan döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu zamanda 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı. Aradan geçen iki aylık sürede Euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam 110 milyon TL'ye ulaştı.
(İHA)
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