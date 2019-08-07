Fenerbahçe Cagliari maçı canlı izle (D-Smart, Alternatif kanallar)

Bu akşam sarı lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe Cagliari maçını izleyecekler. Peki ya Fenerbahçe’nin son hazırlık maçı için stadyuma gidemeyecek olanlar? Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda canlı izlenebilir?
Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını yaın hakkı Türkiye’de D-Smart'a ait. Bu nedenle maç canlı olarak D-Smart'taki Spor Smart HD kanalından yayımlanacak. Maçı televizyondan canlı izlemek isterseniz D-Smart aboneliği edinmeniz gerekmektedir.
Fenerbahçe Cagliari takımlarının bu dostluk maçının canlı yayını için D-smart dışında ne yerel ne de yabancı başka resmi alternatif kanal bulunmamaktadır.
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU
Lig öncesi iki takımda hazırlık maçları yaptı. Fenerbahçe son 5 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyetlik form gösterirken Cagliari 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik form grafiği çizdi.
Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı
Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!
G.Saray Süper Kupa öncesi iddialı!
Sturridge Trabzon kararını verdi! Resmi açıklama
Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...
Akhisar'a müjde! Yasak kalktı
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Trabzon'dan Yusuf'a veda!
Kolarov'un geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha
Cengiz Ünder, kurban bağışını TDV'na yaptı
Menajerinden itiraf ''Eljif Elmas'ı...''
Okuyucu Yorumları 0 yorum