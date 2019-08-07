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Fenerbahçe Cagliari maçı canlı izle (D-Smart, Alternatif kanallar)

FUTBOL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler İtalyan ekip Cagliari ile Ülker Stadyumu’nda kendi taraftarı önünde karşılaşacak. Fenerbahçe son hazırlık maçında taraftarlara güzel bir futbol izletip lige moralle başlamak istiyor. Peki Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta başlayacak hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte Fenerbahçe Cagliari maçından detaylar...

Fenerbahçe Cagliari maçı canlı izle (D-Smart, Alternatif kanallar)

Bu akşam sarı lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe Cagliari maçını izleyecekler. Peki ya Fenerbahçe’nin son hazırlık maçı için stadyuma gidemeyecek olanlar? Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda canlı izlenebilir?

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını yaın hakkı Türkiye’de D-Smart'a ait. Bu nedenle maç canlı olarak D-Smart'taki Spor Smart HD kanalından yayımlanacak. Maçı televizyondan canlı izlemek isterseniz D-Smart aboneliği edinmeniz gerekmektedir.

ALTERNATİF KANAL VAR MI?

Fenerbahçe Cagliari takımlarının bu dostluk maçının canlı yayını için D-smart dışında ne yerel ne de yabancı başka resmi alternatif kanal bulunmamaktadır.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU

Lig öncesi iki takımda hazırlık maçları yaptı. Fenerbahçe son 5 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyetlik form gösterirken Cagliari 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik form grafiği çizdi.

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