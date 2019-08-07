Fenerbahçe Cagliari maçı canlı izle (D-Smart, Alternatif kanallar)

Bu akşam sarı lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe Cagliari maçını izleyecekler. Peki ya Fenerbahçe’nin son hazırlık maçı için stadyuma gidemeyecek olanlar? Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda canlı izlenebilir?

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını yaın hakkı Türkiye’de D-Smart'a ait. Bu nedenle maç canlı olarak D-Smart'taki Spor Smart HD kanalından yayımlanacak. Maçı televizyondan canlı izlemek isterseniz D-Smart aboneliği edinmeniz gerekmektedir.

ALTERNATİF KANAL VAR MI?

Fenerbahçe Cagliari takımlarının bu dostluk maçının canlı yayını için D-smart dışında ne yerel ne de yabancı başka resmi alternatif kanal bulunmamaktadır.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM DURUMU

Lig öncesi iki takımda hazırlık maçları yaptı. Fenerbahçe son 5 maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyetlik form gösterirken Cagliari 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetlik form grafiği çizdi.

