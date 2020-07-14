Fenerbahçe Chuba Akpom için görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, santrfor bölgesi için aradığı ismi Yunanistan’da buldu. PAOK forması giyen Chuba Akpom’u listesine alan sarı lacivertliler, oyuncunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı.

24 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon PAOK formasıyla 41 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı. Akpom, 41 maçın 21’inde maça ilk 11’de başladı. Chuba Akpom futbola Arsenal altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi.

1.86 boyundaki santrfor, 2018/19 sezonunda 1 milyon Euro karşılığında Arsenal’den PAOK’a transfer oldu. Arsenal U23 takımındaki performansıyla adını duyuran Chuba Akpom, U23 Ligi’nde 50 maçta 33 gol atıp 5 asist yapmıştı.

(TRT SPOR)