SPOR

Fenerbahçe'de 2 gol atan İsmail Köybaşı sosyal medyayı salladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Milli maç ve yerel seçim arasını değerlendiren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli bir taraftar maçla ilgili yaptığı paylaşımda" İsmail Köybaşı... Caner filan net hikaye" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de 2 gol atan İsmail Köybaşı sosyal medyayı salladı

Mücadeleyi Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) golleriyle 4-0 kazanan sarı lacivertli takım, Ankaragücü maçı öncesi olumlu sinyaller verdi. Maçta 2 gol atan İsmail Köybaşı'nın gösterdiği performans sosyal medyada büyük ilgi gördü.

11

1

3

5

6

7

8

9

10


5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
'Ali Koç F.Bahçe'nin geleceğini hazırlıyor''Ali Koç F.Bahçe'nin geleceğini hazırlıyor'
Fenerbahçe'den 'farklı' provaFenerbahçe'den 'farklı' prova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Eskişehirspor ismail köybaşı Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Galatasaray transferi bitirdi

Galatasaray transferi bitirdi

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor harekatı

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor harekatı

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

F.Bahçe'ye Başakşehir öncesi kötü haber!

F.Bahçe'ye Başakşehir öncesi kötü haber!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Yanal'dan flaş karar! Kadro dışı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de 2 gol atan İsmail Köybaşı sosyal medyayı salladı

İsmail Köybaşı sosyal medyayı salladı

Nabil Dirar: Ali Koç Fenerbahçe'nin geleceğini hazırlıyor

'Ali Koç F.Bahçe'nin geleceğini hazırlıyor'

Fenerbahçe, hazırlık maçında Eskişehirspor'u 4-0 yendi

Fenerbahçe'den 'farklı' prova

Fenerbahçeli futbolcu Viktor Moses, Süper Lig'in en değerli ismi olma unvanını korudu

En değerli yine Moses oldu!

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Fenerbahçe'nin İzlandalı Bjarnason'u almak istemiş

İzlandalı yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.