Fenerbahçe'de 2 gol atan İsmail Köybaşı sosyal medyayı salladı

Mücadeleyi Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) golleriyle 4-0 kazanan sarı lacivertli takım, Ankaragücü maçı öncesi olumlu sinyaller verdi. Maçta 2 gol atan İsmail Köybaşı'nın gösterdiği performans sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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