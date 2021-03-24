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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun testi pozitif

24.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, tüm takıma uygulanan koronavirüs testleri neticesinde 3 oyuncunun sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş mücadelesi sonrası 1 futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun testi pozitif

Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş müsabakası sonrası 1 oyuncunun pozitif çıktığını belirtmişti.

Bugün yapılan açıklamada ise pazartesi günü uygulanan testler neticesinde 3 oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı dile getirildi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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