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Fenerbahçe'de 4 genç yıldız ile yeni sözleşme

07.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de iç transfer çalışmaları başladı. Sarı-Lacivertliler, takımın genç oyuncuları ile sözleşme uzatmak istiyor.

Fenerbahçe'de 4 genç yıldız ile yeni sözleşme
Muhammed Gümüşkaya

Muhammed Gümüşkaya

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yönetim, bu sezon gösterdikleri performans ile takdir toplayan Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berke Özer ve Arda Güler ile uzun süreli kontrat konusunda görüşmelere başladı.

Milli takım olarak Türkiye’yi seçmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Berke Özer’e 5 yıllık sözleşme teklif edilirken, 20 yaşındaki Muhammed ve 16 yaşındaki Arda Güler’e ise 6 yıllık kontrat sunuldu.

Tarafların yakın zamanda mutabakata varması bekleniyor.

Bu sezon bir çok mevkide görev yapan Ferdi 21 resmi maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Altay’ın sakatlığı ile kaleyi devralan Berke ise forma giydiği 8 maçın 2’sinde gol yemedi.

568 dakika süre alan Muhammed 1 gol kaydederken, 4 maçta toplam 46 dakika forma giyen Arda, 1 asist ile oynadı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler Muhammed Gümüşkaya
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