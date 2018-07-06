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Fenerbahçe'de 4 Mart'taki 3-2'lik Akhisar yenilgisi sonrası ödemeler durmuş!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta iç sahada oynadığı ve 3-2 kaybettiği Akhisar Belediyespor maçı sonrası oyunculara tüm ödemelerin durduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de 4 Mart'taki 3-2'lik Akhisar yenilgisi sonrası ödemeler durmuş!

Fenerbahçe'nin eski yönetimi şampiyonluk yolunda önemli virajlardan biri olan Akhisar karşılaşmasında bırakılan üç puanın ardından takımdan ümidi kesti. Aylarca yatırılmayan maaş ve primler Ali Koç ve ekibi tarafından geçtiğimiz günlerde dağıtıldı.

Fenerbahçe’nin yeni yönetimi önceki gün, futbol takımının Mart ayından bu yana alacakları bulunduğunu ve bunların tamamının ödendiğini açıklamıştı. Takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği sırada futbolculara ödeme yapılmamasının ortaya çıkması büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Eski yönetimin bu kararı almasındaki temel detay Kadıköy’de takımın Akhisarspor’a karşı mağlup olmasıydı. Yönetim, sezon başı seri üç galibiyet elde eden takıma prim verme kararı almıştı. Ancak takım bu galibiyetlere ulaşamayınca sistem değiştirilmişti. “Her maça prim” sistemine dönen yönetim hem maaş hem de prim ödemeleriyle takımı motive etmeye çalıştı.

4 Mart’ta iç sahada oynanan Akhisar maçının kaybedilmesiyle birlikte yönetim de takımdan ümidi kesti. Bu kadar kritik bir maçı kazanamayan futbolculara büyük tepki gelirken, sarı-lacivertli yönetim de ani bir kararla futbolculara maaş ve prim ödemesini durdurdu.

Takım şampiyon olsaydı tüm alacaklar ödenecekti. Bu ödemelerin yapılmamasının ardından yeni yönetim ilk iş olarak bu sorunu çözdü. Toplam 15.2 milyon euro futbolcuların hesaplarına yatırıldı. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Akhisar Belediyespor

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