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Fenerbahçe'de 4 oyuncunun son durumu

25.02.2021 19:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 4 oyuncunun son durumu

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürerken, 4 oyuncu takım çalışmasında yer almadı.

Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çift kale maçlarla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta ile Sadık Çiftpınar'ın ise bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın (26 Şubat) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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