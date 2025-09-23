SPOR

Fenerbahçe'de 7 yıllık görevi sona eren Ali Koç'tan duygusal veda mektubu!

Fenerbahçe'nin 37. Başkanı Ali Koç, kulübün kongre üyelerine veda mektubu gönderdi. Stada gelerek personelle de vedalaşan Koç'un duygusal bir veda mektubu yayınladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen seçim sonrası 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken yeni başkan Sadettin Saran oldu.

Görevinin sona ermesinin ardından öğlen saatlerinde Samandıra'ya giden Ali Koç, futbolcularla ve teknik ekiple vedalaştı. Koç ardından Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na gelerek personellerle vedalaşırken aynı dakikalarda kongre üyelerine bir veda mektubu gönderildi.

Ali Koç'un veda mektubu şu şekilde:

"Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum.

Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık.

Fenerbahçe'ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil, duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe'ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir.

Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin, rekabetin ve kenetlenmenin zamanıdır.

Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir. Bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe'nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum.

Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın.

Sevgi ve selamlarımla,

Ali Υ. Κοç"

