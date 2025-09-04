SPOR

Fenerbahçe'de 'ACİL' koduyla toplantı planlandı! Bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek toplantıdan yeni teknik direktör ismi çıkması bekleniyor...

Fenerbahçe’de kritik gün bugün. Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu ve Başkan Ali Koç bugün 15:00 itibariyle seçim ve teknik direktör konularını karara bağlamak için toplantı yapıyor.

Fenerbahçe yönetim kurulu bugün toplanıyor. Saat 15:00 de bir araya gelecek olan Başkan Ali Koç yönetim kurulu seçim gündemi ve yeni teknik direktör için konuşacaklar. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

GÜNDEM BELLİ! SONUÇ BEKLENİYOR…

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun özel haberine göre, Yönetim Kurulu bugün 15.00’te toplanıyor. Masadaki başlıca konuların seçim ve teknik direktör olduğu öğrenildi.

MASADAKİ İSİM: İSMAİL KARTAL

Haberin devamında, ‘‘Fenerbahçe gündemdeki yabancı hocalar ve İsmail Kartal’la görüşmelerini yaptı. Net şekilde şu an için ibre İsmail Kartal’a dönmüş durumda… Öğleden sonra yapılacak yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal isminde karar kılınırsa, tecrübeli teknik adam kulübe çağrılacak.’’ denildi.

''DEVIN ÖZEK ALMAN İSTİYOR''

Sercan Hamzaoğlu geçtiğimiz günlerde “Fenerbahçe Yönetimi’nde ciddi bir grup İsmail Kartal’ı istiyor. Devin Özek ise Alman ekolünün gelmesini istiyor ve görüşmeler yapıyor. Roger Schmidt ile görüşüldü ve kendisi “2026’ya kadar takım çalıştırmayacağım” demişti.

