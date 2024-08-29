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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan taraftarın yüreğine su serpecek transfer açıklaması! "1 yıl kiralık için teklifimizi yaptık"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.08.2024 08:07
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için müjdeli haberi sarı-lacivertli taraftarlara veren Ilıcalı, yıldız oyuncuya teklif yaptıklarını ifade etti.

Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu.

"SOFYAN AMRABAT İÇİN TEKLİF YAPTIK"

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Fiorentine forması giyen orta saha oyuncusu Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız." itirafında bulundu.

"TARAFTARIMIZ HAKLI, GECİKİRSE ELEŞTİRİ OLACAKTIR"

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Orta saha transferi hakkında detay veren Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"SOL BEK TALEBİ GELMEDİ"

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Transfer gündemi hakkında konuşan Ilıcalı, "Hocamızdan sol bek talebi gelmedi. Böyle bir talep gelirse değerlendiririz. Önceliğimiz orta saha transferi. Ayrıca fırsat transferi imkanı olursa hocaya jest yaparız. Son ana kadar her şey olabilir" dedi.

"ARCHIE BROWN İSMİ BİZE ÖNERİLDİ"

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Archie Brown iddialarına da değinen Acun Ilıcalı, "Archie Brown ismi bize önerildi. Hocamız Jose Mourinho oyuncuyu değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı fenerbahçe
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