Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan taraftarın yüreğine su serpecek transfer açıklaması! "1 yıl kiralık için teklifimizi yaptık"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Futbol Arena'ya açıklamalarda bulundu.

"SOFYAN AMRABAT İÇİN TEKLİF YAPTIK"

Fiorentine forması giyen orta saha oyuncusu Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız." itirafında bulundu.

"TARAFTARIMIZ HAKLI, GECİKİRSE ELEŞTİRİ OLACAKTIR"

Orta saha transferi hakkında detay veren Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

"SOL BEK TALEBİ GELMEDİ"

Transfer gündemi hakkında konuşan Ilıcalı, "Hocamızdan sol bek talebi gelmedi. Böyle bir talep gelirse değerlendiririz. Önceliğimiz orta saha transferi. Ayrıca fırsat transferi imkanı olursa hocaya jest yaparız. Son ana kadar her şey olabilir" dedi.

"ARCHIE BROWN İSMİ BİZE ÖNERİLDİ"

Archie Brown iddialarına da değinen Acun Ilıcalı, "Archie Brown ismi bize önerildi. Hocamız Jose Mourinho oyuncuyu değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.