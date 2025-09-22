Fenerbahçe'de Alanyaspor maçının faturası İrfan Can Eğribayat'a kesilmişti! Kasımpaşa maçında o isme ilginç tepki... ''İrfan, Ali Koç'u gönderdin...''

Fenerbahçe’de Alanyaspor karşılaşmasının ardından Kasımpaşa maçında da gelen puan kaybı sarı lacivertlilerin lider Galatasaray’ı yakalamasına engel olurken, maç sırasında çarpıcı bir olay yaşandı. Taraftarlar yedek kaleci İrfan Can Eğribayat’a sürpriz ifadelerde bulundu. Bu anlar sosyal medyayı yıktı…

‘‘ALİ KOÇ’U GÖNDERDİN!’’

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşılaşmasında son dakikada hatalı gol yiyen ve bu maç yedek kulübesinde yer alan İrfan Can Eğribayat'a kulübe arkasından bir kişi "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" şeklinde seslendi.

NE YAŞANMIŞTI!

Süper Lig’de Alanyaspor müsabakasında dört dakikada iki gol bularak öne geçen Fenerbahçe, son anlara 2-1 üstünlükle girerken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası sonrası puan kaybını getirmişti.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Yusuf Özdemir'in üzerine yaptığı kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşarken tribünlerden ıslık sesleri yükselmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ...

İrfan Can Eğribayat Alanyaspor karşılaşmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

"Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum."