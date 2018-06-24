Fenerbahçe'de Ali İhsan Karacan görevinden istifa etti

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Ali İhsan Karacan'ın görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:
"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali İhsan Karacan, Fenerbahçe Üniversitesi Koordinasyon Komitesindeki görevinden ayrılmasına neden olan olgu ve gelişmeler yanında, 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulunda Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi sonrasında, hukuksal bir zorunluluk olmamakla beraber etik bir sorumluluk gereği olarak yeni seçilmiş yönetime karar verme ve değerlendirme yapma alanı sağlamak amacıyla Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa talebini yönetim kurulumuza sunmuş olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üyelerle ilgili olarak alınacak kararlar ve gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."
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