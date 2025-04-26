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Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2025 15:48
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Ali Koç, gündemlerinde seçim olmadığını belirtirken seneye Jose Mourinho ile şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini ifade etti. Mourinho'nun ülkeyi yavaş yavaş tanıdığını söyleyen Ali Koç, teknik direktörlük konusunda istikrardan yana olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştirildi. Ali Koç, görevi bırakmayacağını ve Jose Mourinho ile de seneye şampiyon olacaklarını ifade etti.

MOURINHO İLE YOLA DEVAM KARARI

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Mourinho ile seneye devam edeceğini resmen duyuran Ali Koç, “Mourinho ilk geldiğinde ona 'burası başka bir yere benzemez, ülkeyi iyi tanı' dedim. Tanımaya başlıyor. Mourinho Hocamızla iki sene kontrat yaptık, istikrardan yanayız, artık her sene hoca değiştirmek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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Seneye şampiyon olacaklarını söyleyen Ali Koç, "Yıllarca değişmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmişti. Mourinho'nun seneye şampiyon olacağından şüphem yok." dedi.

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