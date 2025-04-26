Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştirildi. Ali Koç, görevi bırakmayacağını ve Jose Mourinho ile de seneye şampiyon olacaklarını ifade etti.

MOURINHO İLE YOLA DEVAM KARARI

Mourinho ile seneye devam edeceğini resmen duyuran Ali Koç, “Mourinho ilk geldiğinde ona 'burası başka bir yere benzemez, ülkeyi iyi tanı' dedim. Tanımaya başlıyor. Mourinho Hocamızla iki sene kontrat yaptık, istikrardan yanayız, artık her sene hoca değiştirmek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Seneye şampiyon olacaklarını söyleyen Ali Koç, "Yıllarca değişmeyen o yapı, çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek başta bir önceki TFF başkanı, yönetim kurulu, özgül ağırlığı yüksek hakemler, gözlemcileri, TFF profesyonelleri ve kurullarda görev yapan isimler futboldan silinmişti. Mourinho'nun seneye şampiyon olacağından şüphem yok." dedi.