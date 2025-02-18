Fenerbahçe'de Ali Koç taraftarına transfer haberi kıvamında bir müjde verdi! "İki sene sonra tamamlamış olacağız..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi tadında bir haber geldi. Stadyuma çoğu zaman sığmayan sarı-lacivertli taraftarlar için yeni düzenleme yapıldığını duyuran Ali Koç, düzenlemenin bitiş tarihini de söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Koleksiyonu tanıtım gecesinde açıklamalarda bulundu. Devrim Erbil, Ali Koç'a Fenerbahçe Stadyumu'nun bir resmini hediye etti.

"İKİ SENE SONRA STADYUMUMUZU BÜYÜTMÜŞ OLACAĞIZ"

Ali Koç, Devrim Erbil'in hediyesinin ardından, "Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz iki sene sonra stadyumumuzu büyütmüş ve tamamlamış olacağız. O zaman bir sergi daha yapar mıyız? (Gülerek) Yoksa bunların üzerine mi düzeltirsiniz?" şeklinde konuşarak taraftarına müjdeyi verdi.

MEVCUT KAPASİTE 50.000

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu; en gelişmiş hali olan; 50.530 kişi oturma kapasitesi ve en son inşa edilen Fenerium Tribünü ile 2006 yılının Nisan ayında son restorasyonunu tamamlamıştı.