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Fenerbahçe'de Allahyar gelişmesi! Geri dönüyor

14.10.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Zorya'ya kiraladığı Allahyar'ın sarı - lacivertli takıma geri döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Allahyar gelişmesi! Geri dönüyor
Allahyar Sayyadmanesh

Allahyar Sayyadmanesh

İRN İran
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zorya Luhansk
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Ukrayna Ligi ekibi Zorya Luhansk'a 1,5 yıllığına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh için flaş bir iddia gündeme düştü.

İran basınının haberine göre; Zorya, Allahyar'ın kiralık sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

3,5 MİLYON EURO

Haberde Allahyar'ın ocak ayında Fenerbahçe'ye döneceği ancak sarı - lacivertlilerin oyuncuyu 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle satmak istediği belirtildi.

"KENDİMİ GÖSTERDİM"

Öte yandan Allahyar, kendisine sorulan "İranlı bir futbolcu için Ukrayna Ligi'nde oynamak zor mu?" sorusuna, "Bu durumu bir ülkenin vatandaşı olmaya bağlamayı doğru bulmuyorum. Her şey oyuncunun zihniyetiyle alakalı. Futbol, dünyanın her yerinde aynıdır. Güçlü bir mantaliteye sahipseniz her yerde oynayabilirsiniz. Ben kendimi göstermeyi başardım. Ancak bundan tüm İranlılar'ın Ukrayna Ligi'nde iyi oynayacağı sonucu çıkmıyor. Anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Allahyar, bu Zorya ile çıktığı 13 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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