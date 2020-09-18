Fenerbahçe'de Allahyar Zorla'ya gidiyor

Fenerbahçe’de Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan’dan sonra Allahyar ile de yollar ayrılıyor. Genç oyuncu için Zorya ile 1,5 yıllık bedelsiz kiralık anlaşmaya varıldı.
Sezon sonunda Ukrayna ekibi Allahyar’ı almak isterse 3.5 milyon Euro ödeyecek. 19 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe’de 3 maçta 96 dakika forma giydi. İstanbulspor'da kiralık oynadığı dönemde 11 maça çıktı ve 1 gol attı.
(AJANSSPOR)
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