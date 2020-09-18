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Fenerbahçe'de Allahyar Zorla'ya gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.09.2020 08:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralıyor. Geçen sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Allahyar 11 maçta 1 kez ağları sarsmıştı. Genç forvet, Fenerbahçe formasıyla da 4 karşılaşmaya çıktı ancak skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe'de Allahyar Zorla'ya gidiyor

Fenerbahçe’de Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan’dan sonra Allahyar ile de yollar ayrılıyor. Genç oyuncu için Zorya ile 1,5 yıllık bedelsiz kiralık anlaşmaya varıldı.

Sezon sonunda Ukrayna ekibi Allahyar’ı almak isterse 3.5 milyon Euro ödeyecek. 19 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe’de 3 maçta 96 dakika forma giydi. İstanbulspor'da kiralık oynadığı dönemde 11 maça çıktı ve 1 gol attı.

(AJANSSPOR)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kaç kaç kaçanın hayatı kurtuluyor sarı civcivlerden.
güle güle az yıldız değil tam yıldız olunca gel koçum genede sağol denemedik değil.
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