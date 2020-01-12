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  4. Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Adil Rami ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Adil Rami ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Adil Rami ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Adil Rami ile yollar ayrıldı

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Adil Rami ile yollar ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
alper potuk Adil Rami Fenerbahçe

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