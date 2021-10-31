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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu

31.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun da 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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