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Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! 4 yıllık imzayı attı ama...

23.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmış ve maç eksiğiyle beraber lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı - lacivertlilerde maçın ardından kaptan Altay Bayındır'ın sözleşmesi 4 yıllığına uzatılmıştı. 2019 yılından itibaren Fenerbahçe'de forma giyen milli kalecinin kontratında yer alan madde ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! 4 yıllık imzayı attı ama...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u 3-1'le geçen Fenerbahçe, oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç eksiğiyle beraber 6'ya düşürmüştü. Milli araya moralli giren sarı - lacivertlilerde kaptan Altay Bayındır'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 4 yıllığına uzatılmıştı.

"FARKLI DUYGULAR İÇİNDEYİM"

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İmza töreni sonrasında konuşan Altay Bayındır, "Çok duygu yüklü bir an. 2019’da camiaya gelmiştim. O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, daha başka duygu ve düşünceler içerisindeyim. Çok mutluyum. Dört yıl daha bu büyük camia ile birlikte sahada mücadele vereceğim için çok mutluyum. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu geçer. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. Ama acı da olsa, kötü de olsa hepsinin güzel bir anısı oluyor. Dört yıl ağızdan bir anda çıkabiliyor ama bu dört yılın içinde yaşanmış pek çok şey var. İnşallah hep güzelliklerle, mutluluklarla, taraftarımızla iç içe, camiamızın bütün olduğu, beraber olduğu 4 yıl yaşarım. Farklı duygular içindeyim, çok fazla tarif edilip kelimelere dökülebilecek şeyler değil. Çok mutluyum. İnşallah sağlıklı bir şekilde 4 yıl daha hep birlikte geçiririz." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI

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Avrupa'dan gelen birçok teklifi reddeden Bayındır'ın 4 yıllık imzasında yer alan madde ise ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre takımdan şampiyon olmadan ve Fenerbahçe'ye bonservis kazandırmadan yuvadan ayrılmak istemeyen Altay Bayındır'ın sözleşmesinde yurt dışı çıkış maddesi bulunuyor.

HEDEFİ YİNE AVRUPA

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24 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe'deki hedeflerini gerçekleştirmesinin ardından Avrupa'nın yolunu tutmak istediği kaydedildi.

Bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilere maruz kalan Altay Bayındır'a en büyük destek ise hocası Jorge Jesus'tan gelmişti. Portekizli çalıştırıcı, deneyimli kaleciye 37 resmi maçta görev vererek güvenini göstermişti.

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