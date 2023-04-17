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Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Sezonu kapattı, ameliyat edilecek

17.04.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sezon başından beri belinden yaşadığı problemler son dönemde iyice artan Altay Bayındır, son oynanan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Sezonu kapattı, ameliyat edilecek
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertli takımın kaptanı Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle eski takımı Ankaragücü karşısında oynayamamıştı. Altay'ın yerine ise kaleyi İrfan Can Eğribayat korumuştu.

ANKARAGÜCÜ MAÇINI KAÇIRMIŞTI

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Lig maçında bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son dönemde ağrı şiddeti iyice artan ve oynamasına engel olmaya başlayan Altay, bu nedenle Ankaragücü karşılaşmasını da kaçırdı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını duyurdu.

SEZONU KAPATTI!

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Bu haber sonrası tecrübeli file bekçisinin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN O AÇIKLAMA;

"Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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