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Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.07.2018 22:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia getirildi.

Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim

BeIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia getirildi.

DAVID BADIA KİMDİR?
David Badia eski İspanyol defans oyuncusu. 43 yaşında ve Barcelona altyapısı La Masia'da yıllarca görev yaptı. Önemli yıldızların yetişmesinde katkısı olan Badia yakın zaman önce soluğu İstanbul'da aldı. Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğü yaptı.

2016 yılında ise Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğünü yapan David Badia, Antalyaspor altyapısının başına geçti. Antalyaspor'da altyapının başında bulunan Badia Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlı takımla Süper Lig'de 4 maça çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
David Badia Fenerbahçe

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