Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim

BeIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia getirildi.
DAVID BADIA KİMDİR?
David Badia eski İspanyol defans oyuncusu. 43 yaşında ve Barcelona altyapısı La Masia'da yıllarca görev yaptı. Önemli yıldızların yetişmesinde katkısı olan Badia yakın zaman önce soluğu İstanbul'da aldı. Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğü yaptı.
2016 yılında ise Barcelona Kulübü futbol okullarının İstanbul direktörlüğünü yapan David Badia, Antalyaspor altyapısının başına geçti. Antalyaspor'da altyapının başında bulunan Badia Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayrılması sonrasında kırmızı beyazlı takımla Süper Lig'de 4 maça çıkmıştı.
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
HAZIRLIK MAÇI | FC Wil 0 - 1 Galatasaray (Maç özeti)
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Isla ve Salih, Cocu ile hayat bulacak
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Galatasaray'da Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum