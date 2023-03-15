Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Barcelona ve Atletico Madrid devreye girdi...

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Arda Güler'in ailesi çocuklarının geleceği ile ilgili konuşmuş ve dedikodulara son noktayı koymuştu. Arda'yı Barcelona ve Atletico Madrid'in istediği ortaya çıktı.

"ONLAR NASIL BİR KARAR ALIRSA BİZ O YÖNDE GİDERİZ" DEMİŞTİ

Arda Güler’in ailesi, “Biz ne dakikaya ne saate bakarız. Arda, Fenerbahçe’nin evladıdır. Yıldınızı burada parlatmıştır. Biz oğlumuza bir şey söylemeyiz. Tamamen Arda ve Ali Başkan arasında geçer görüşme. Onlar nasıl bir karar alırsa biz o yönde gideriz." demişti.

BARCELONA VE ATLETICO MADRID

Arda Güler'in sezon sonu için Barcelona ve Atletico Madrid'in kapıyı çalacağı öğrenildi. Eğer ki Barcelona, Arda Güler'i renklerine bağlarsa, Arda Güler en az 1.5 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyecek. Fenerbahçe'nin bu durumu istememesi durumunda ise Avrupa'da başka bir takıma kiralanıp gelişimi sağlanacak.



