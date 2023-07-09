Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılmasının ardından ilk transfer yapıldı! Yeni sezonda gol arayacak yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık imza atıldı...

Fenerbahçe'in Arda Güler'in ayrılığı sonrası ilk transferi Umut Nayir oldu. Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Bonservisi Eyüpspor'da bulunan milli oyuncu için ne kadar ödeme yapılacağı henüz açıklanmadı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Eyüpspor ve Fenerbahçe, Umut Nayir’in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Bu sabah sağlık kontrolü için Fenerbahçe tesislerine gelen Umut Nayir, 2+1 yıllık imzayı attı.



