SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılmasının ardından ilk transfer yapıldı! Yeni sezonda gol arayacak yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık imza atıldı...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılmasının ardından ilk transfer yapıldı! Yeni sezonda gol arayacak yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık imza atıldı...

09.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Eyüpspor’dan Mehmet Umut Nayir’i bonservissiz şekilde kadrosuna kattı. Umut Nayir bu sabah sağlık kontrollerinden geçti ve 2+1 yıllık sözleşmeye imzasını attı.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in ayrılmasının ardından ilk transfer yapıldı! Yeni sezonda gol arayacak yıldız oyuncu ile 2+1 yıllık imza atıldı...
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hangi Kredi Ümraniyespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'in Arda Güler'in ayrılığı sonrası ilk transferi Umut Nayir oldu. Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

5545806

Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Bonservisi Eyüpspor'da bulunan milli oyuncu için ne kadar ödeme yapılacağı henüz açıklanmadı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

umut-nayirden-hat-trick-umraniye-6-mac-sonra-kazandi

Eyüpspor ve Fenerbahçe, Umut Nayir’in transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Bu sabah sağlık kontrolü için Fenerbahçe tesislerine gelen Umut Nayir, 2+1 yıllık imzayı attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin kamp kadrosunda tam 4 eksik!F.Bahçe'nin kamp kadrosunda tam 4 eksik!
Anahtar Kelimeler:
Umut Nayir fenerbahçe yıllık 10

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.