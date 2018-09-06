Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin göreve gelmesiyle birlikte başlayan değişim artarak devam ediyor. Ali Koç başkanlığında futbola yeni bir düzenleme getiren sarı-lacivertlilerde Comolli, farklı bir düzen kuruyor.
İki farklı konu üzerinde duran Fransız idareci, öncelikle Premier Lig stili bir model üzerinde çalışıyor. Arsenal'de Arsene Wenger ile çalıştığı günlerdeki gibi bir yönetim modeli belirleyen Comolli'nin Tottenham ve Liverpool günleri de referans oluşturuyor.
İdari ve sportif olarak iki farklı yönetim birimi olan Comolli, sistemli bir çalışma yapmaya gayret ediyor. İşte, Comolli'nin Arsene Wenger'den de etkilendiği sistemleri şöyle:
İdari Sistem
Damien Comolli, Can Bartu Tesisleri'nde yeni bir sistem kuruyor. Deplasman maçları için de geçerli olan bu sistemle beraber futbolcular dış dünyadan tamamen kopuyor. Personelin idman saatlerinde takımı yalnız bırakması, idmanları A takım heyeti dışında kimsenin takip edememesi, yemekhanede sadece takımın olması, toplantılarda da benzer şekilde özel olarak takımın kalması dikkat çekiyor. Takım deplasmana gittiğinde de kulüp televizyon çalışanları dahi kimse yaklaştırılmıyor. Her şey Cocu ve takım arasında duruyor.
Sportif Sistem
Fransız idareci Comolli, futbol takımının hem kupa anlamında başarıya hem de kadro mühendisliğine ulaşması için de çaba veriyor.
Bu sezon başında ortaya konan transfer çalışmalarında da bu durum ortaya çıktı. 11 yeni transfer yapıp sadece 18 milyon euro harcarken, Giuliano, Souza ve Fernandao gibi isimlerin satışlarıyla beraber kasaya 25 milyon euro kondu ve arada 7 milyon euroluk kar oluştu. Benzer modeli 3 sene boyunca kurmaya çalışan Fenerbahçe'de 11 yeni transferin yaş ortalaması 23.7 gibi oldukça genç bir rakama geldi. (MİLLİYET)
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