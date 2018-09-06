SPOR

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2018 08:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Comolli göreve geldiğinden bu yana Premier Lig stili bir model üzerinde duruyor. Arsenal'de Wenger ile çalıştığı günlerdeki gibi bir yönetim şekli belirleyen idarecinin Tottenham ve Liverpool günleri referans oluşturuyor.

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin göreve gelmesiyle birlikte başlayan değişim artarak devam ediyor. Ali Koç başkanlığında futbola yeni bir düzenleme getiren sarı-lacivertlilerde Comolli, farklı bir düzen kuruyor.

İki farklı konu üzerinde duran Fransız idareci, öncelikle Premier Lig stili bir model üzerinde çalışıyor. Arsenal'de Arsene Wenger ile çalıştığı günlerdeki gibi bir yönetim modeli belirleyen Comolli'nin Tottenham ve Liverpool günleri de referans oluşturuyor.

İdari ve sportif olarak iki farklı yönetim birimi olan Comolli, sistemli bir çalışma yapmaya gayret ediyor. İşte, Comolli'nin Arsene Wenger'den de etkilendiği sistemleri şöyle:

İdari Sistem

Damien Comolli, Can Bartu Tesisleri'nde yeni bir sistem kuruyor. Deplasman maçları için de geçerli olan bu sistemle beraber futbolcular dış dünyadan tamamen kopuyor. Personelin idman saatlerinde takımı yalnız bırakması, idmanları A takım heyeti dışında kimsenin takip edememesi, yemekhanede sadece takımın olması, toplantılarda da benzer şekilde özel olarak takımın kalması dikkat çekiyor. Takım deplasmana gittiğinde de kulüp televizyon çalışanları dahi kimse yaklaştırılmıyor. Her şey Cocu ve takım arasında duruyor.

Sportif Sistem

Fransız idareci Comolli, futbol takımının hem kupa anlamında başarıya hem de kadro mühendisliğine ulaşması için de çaba veriyor.

Bu sezon başında ortaya konan transfer çalışmalarında da bu durum ortaya çıktı. 11 yeni transfer yapıp sadece 18 milyon euro harcarken, Giuliano, Souza ve Fernandao gibi isimlerin satışlarıyla beraber kasaya 25 milyon euro kondu ve arada 7 milyon euroluk kar oluştu. Benzer modeli 3 sene boyunca kurmaya çalışan Fenerbahçe'de 11 yeni transferin yaş ortalaması 23.7 gibi oldukça genç bir rakama geldi. (MİLLİYET)

PARTNERÖzge'nin yeni merakıÖzge'nin yeni merakı
UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradımUEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım
Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiasıFenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe arsene wenger Comolli ali koç Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

Slimani gerçeği ortaya çıktı!

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na dev ceza yolda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

Fenerbahçe'de Arsene Wenger modeli

UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

UEFA kadrosuna alınmayan Soldado'dan Cocu'ya mesaj: Hayal kırıklığına uğradım

Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası

Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Carlos Carvalhal düşünülüyor iddiası

Phillip Cocu için olay yorum: Fenerbahçe günleri sayılı

Phillip Cocu için olay yorum: Fenerbahçe günleri sayılı

Fenerbahçe kadroyu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe kadroyu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.