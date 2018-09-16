Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in beşinci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'la kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi. Bir süredir adalesindeki ağrılar nedeniyle özel olarak çalışan milli futbolcunun mücadelede takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun yokluğunda teknik direktör Cocu'nun sol bek mevkiinde kimin oynatacağı ise büyük merak konusu. (FANATİK)
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