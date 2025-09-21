SPOR

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan Başkan Ali Koç'a olay sözler! Kocaman'ın ‘‘Ciddi hatalar yapıldı’’ sözleri gündem oldu...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki seçimde oyunu kullandı. Oy sonrası açıklamalarda bulunan Kocaman, ‘‘Ciddi hatalar yapıldı’’ diyerek yönetimi eleştirdi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için oy kullanan Aykut Kocaman, oy işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman’ın ‘‘Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi.’’ sözleri gündem oldu.

‘‘EKSİKLİKLER OLDUĞU KANISINDAYIM!’’

Aykut Kocaman, ‘‘Son 3 yılda teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım.’’ dedi.

‘‘CİDDİ HATALAR YAPILDI’’

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı. Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı.’’ diyerek sitemlerini ifade etti.

‘‘ASLAN PAYI BAŞKANINDIR’’

Aykut Kocaman, ‘‘Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir.’’ açıklamasında bulundu.

