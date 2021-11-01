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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

01.11.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Aykut Kocaman iddiası ortaya atıldı. Sari Lacivertlilerde Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefi olurken iki yöneticinin Aykut Kocaman ile görüşeceği öne sürüldü. Tecrübeli teknik adam son olarak 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri

TV100'de yayınlanan VAR Odası adlı programda Aykut Kocaman'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de art arda alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira'nın koltuğu sallanırken Sarı Lacivertlilerde 2 yöneticinin Aykut Kocaman'la görüşeceği öne sürüldü. Pereira ile yolların ayrılacağı söylenirken, devre arasına kadar Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği aktarıldı. Ekim ayı başında Başakşehir'den ayrılan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de birçok takımdan teklif almış ve 'Sezon sonuna kadar görev almak istemiyorum' diyerek teklifleri geri çevirmişti.

AYKUT KOCAMAN'IN SON FENERBAHÇE MACERASI

Aykut Kocaman son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve Sarı-Lacivertliler o sezonu Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada bitirmişti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Aykut Kocaman 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.07 puan ortalaması tutturmuştu.

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Aykut Kocaman Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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