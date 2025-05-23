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Fenerbahçe'de ayrılık artık kesinleşti! Kendisi gitmeden bavulları gitti... Kariyerine İngiltere'de devam edecek!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe gözünü yeni sezona dikerken Sarı-Lacivertliler çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Takıma katılacak isimler kadar gidecek isimler de merak edilirken bu isimlerden ilki neredeyse netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılık artık kesinleşti! Kendisi gitmeden bavulları gitti... Kariyerine İngiltere'de devam edecek!
Berker İşleyen
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak kupa hasretini bu sezon da dindiremeyen Fenerbahçe'de gündem oldukça sıcak. Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırken yeniden aday olup olmayacağı bilinmiyor.

MOURINHO BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Milliyet'in haberine göre, Portekizli çalıştırıcı istifa etmeye yanaşmıyor. Ancak kulüp başkanı Ali Koç, Mourinho'yu göndermenin yollarını arıyor. Öte yandan, kulüp, teknik adamın 1 yıllık alacağını ödemek istemiyor. Bu durum, şu an için bir çıkmaza yol açmış durumda.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

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Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli yönetim, iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç, dikkat çekici transferlerle eylül ayındaki kongrede avantaj sağlamayı planlıyor. Kulübün transfer listesinde forvetler Hojlund ve Vlahovic bulunuyor.

BAVULLARINI GÖNDERDİ

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Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da gündemde. Takvim'in haberine göre, sağ bek Bright Osayi-Samuel ayrılık kararı aldı. Nijerya asıllı İngiliz futbolcunun eşyalarını İngiltere'ye gönderdiği ve kariyerine burada devam edeceği belirtiliyor. 27 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu.

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transfer Süper Lig Bright Osayi-Samuel valiz son dakika fenerbahçe
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