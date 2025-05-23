Fenerbahçe'de ayrılık artık kesinleşti! Kendisi gitmeden bavulları gitti... Kariyerine İngiltere'de devam edecek!

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak kupa hasretini bu sezon da dindiremeyen Fenerbahçe'de gündem oldukça sıcak. Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç olağanüstü kongre kararı alırken yeniden aday olup olmayacağı bilinmiyor.

MOURINHO BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Milliyet'in haberine göre, Portekizli çalıştırıcı istifa etmeye yanaşmıyor. Ancak kulüp başkanı Ali Koç, Mourinho'yu göndermenin yollarını arıyor. Öte yandan, kulüp, teknik adamın 1 yıllık alacağını ödemek istemiyor. Bu durum, şu an için bir çıkmaza yol açmış durumda.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli yönetim, iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç, dikkat çekici transferlerle eylül ayındaki kongrede avantaj sağlamayı planlıyor. Kulübün transfer listesinde forvetler Hojlund ve Vlahovic bulunuyor.

BAVULLARINI GÖNDERDİ

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da gündemde. Takvim'in haberine göre, sağ bek Bright Osayi-Samuel ayrılık kararı aldı. Nijerya asıllı İngiliz futbolcunun eşyalarını İngiltere'ye gönderdiği ve kariyerine burada devam edeceği belirtiliyor. 27 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu.