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Fenerbahçe duyurdu! Asbaşkan Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı: "Eleştiriler aldım..."

Fenerbahçe, asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini duyurdu. Kamuoyuna yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Acun Ilıcalı'dan da açıklama geldi.

Fenerbahçe duyurdu! Asbaşkan Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı: "Eleştiriler aldım..."
Begüm Özkaynak

Fenerbahçe SK, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yönetimden ayrıldığını duyurdu.

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FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Kamuoyuna Duyuru

2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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ACUN ILICALI'DA AYRILIĞI DUYURDU: "BURADA HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİNDİ"

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.

Sayın Başkanımız Ali Koç’a, birlikte görev yaptığım değerli yönetici arkadaşlarıma, birbirinden değerli sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Acun Ilıcalı"

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Acun Ilıcalı fenerbahçe yönetim
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