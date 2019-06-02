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Fenerbahçe'de ayrılık! Soldado sosyal medyadan veda etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

İspanyol golcü Roberto Soldado, Fenerbahçe kariyerini sonlandırdı. Soldado, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek kulübe veda etti.

Fenerbahçe'de ayrılık! Soldado sosyal medyadan veda etti

Fenerbahçe’de forma giyen İspanyol golcü Roberto Soldado sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Valencia, Tottenham gibi büyük takımların formasını giyen Soldado, Ağustos 2017’den beri mücadele ettiği Fenerbahçe’den ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Soldado, şu ifadelere yer verdi:

“Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye’nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar olan. Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak. Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişini tamda olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşılaştınız, en iyisini yapabilmek için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum, gözümde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ayrı ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe’nin geleceğinin çok parlak olacağından şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!.”

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig roberto soldado

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yalan yok bu sene Valbuena ile ikiniz kümede kalmamızda büyük rol oynadınız. Ancak bu durumlara düşmemizde senin payın büyük. Disiplinsizce aldığın kırmızı kart cezaları yüzünden kaç maç forvetsiz oynadı bu takım. Gidişine üzülmedik, bu takıma senede 40-50 maç oynayacak forvetler lazım.
Yolun açık olsun RS9.
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