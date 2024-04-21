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Fenerbahçe'de ayrılık vakti! 3 ismin bileti kesildi

21.04.2024 12:31
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Kupa ve Avrupa'dan elenen Fenerbahçe'de tek hedef Süper Lig. Sarı-lacivertli ekip ligde hala şampiyonluk umudunu korumaya devam ediyor. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması da yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki sezon takımda istemediği futbolcuların isimlerini kesti. İşte o isimler!

Fenerbahçe'de ayrılık vakti! 3 ismin bileti kesildi

Geçtiğimiz hafta 3-2'nin rövanşında Olympiakos'unu ağırlayan Fenerbahçe, penaltılara giden maçta rakibine mağlup olarak Avrupa'dan elendi. Bu mağlubiyet camiayı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-lacivertlilerde artık tek hedef lig şampiyonluğu. Yönetim ve teknik heyet şampiyonluğa giden yolda takımı ayakta tutmaya çalışıyor.

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3 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Kanarya önümüzdeki sezon kadro planlaması konusunda harekete geçti. Kurmaylar mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de 3 isimle yolların ayrılması gündemde.

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RYAN KENT, HULL CITY YOLUNDA

Ryan Kent bu isimlerin başında geliyor. Devre arasında Lazio'ya gitmeyi reddeden Kent, sezon sonunda Ada'ya dönecek. Yıldız oyuncu için bazı Championship ekiplerinin devrede olduğu ifade ediliyor. Hull City'nin bu takım arasında geldiği iddia ediliyor.

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ZAJC İLE YOLLAR AYRILACAK

Miha Zajc'ın performansındaki düşüklük nedeniyle yönetim, bu futbolcuyu da göndermek istiyor. Futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılarak kendisine kulüp bulması talimatı verildi. Zajc'ın kulüp bulamaması durumunda sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi de gündemde.

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LUAN PERES PALMEIRAS'A

Yaşadığı sakatlık yüzünden sezonu kapatan Luan Peres'in de Palmeiras yolcusu olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Palmeiras transferi Brezilya basınına yansıdı. Fenerbahçe'nin Peres için bir miktar bonservis beklentisi de var.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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