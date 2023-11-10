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Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşmeye başladı! Luan Peres ülkesine dönüyor... İşte yeni takımı

10.11.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yaşadığı talihsiz sakatlıklardan dolayı bir süredir formadan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Luan Peres için yeni gelişemeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalan Luan Peres için ayrılık çanları çalmaya başladı.

O KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

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Teknik ekibinde kadroda düşünmediği Luan Peres için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenilirken, ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

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Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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