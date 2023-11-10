Fenerbahçe'de ayrılıklar netleşmeye başladı! Luan Peres ülkesine dönüyor... İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formadan uzak kalan Luan Peres için ayrılık çanları çalmaya başladı.

O KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Teknik ekibinde kadroda düşünmediği Luan Peres için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenilirken, ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.





