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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sürpriz karar! Cumartesi günü o da geliyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.07.2024 14:10
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak olan Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi sürpriz bir adım attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sürpriz karar! Cumartesi günü o da geliyor...

Fenerbahçe’de 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecek toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

AZİZ YILDIRIM DA KATILACAK

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Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sports Digitale’in haberine göre Fenerbahçe’nin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesinde destek olmak amacıyla, cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’na katılacak.

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