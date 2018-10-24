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Fenerbahçe'de Barış Alıcı Anderlecht maçında 11'de olabilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Anderlecht maçı 11’ini büyük ölçüde belirleyen Phillip Cocu, taraftarın sevgilisi Barış Alıcı’ya yeniden şans vermeyi düşünüyor. Hollandalı, genç futbolcusunu Anderlecht deplasmanına hazırlıyor.

Fenerbahçe'de Barış Alıcı Anderlecht maçında 11'de olabilir

Fenerbahçe'de Anderlecht ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçı öncesi Barış Alıcı gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Cocu'nun genç yıldıza Belçika deplasmanında şans vermesi bekleniyor.

VALBUENA’YA YÖNETİM ENGELİ

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında, yarın Belçika ekibi Anderlecht ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Zorlu maçtan galip ayrılarak kaybettiği prestiji az da olsa geri kazanmak isteyen Phillip Cocu, 11’i belirlemeye çalışıyor. Valbuena’nın kontratındaki “Avrupa'da belirli sayıda maça çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar” maddesi nedeniyle Fransız yıldızı düşünmeyen Hollandalı, Barış Alıcı’yı hazırlıyor.

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI

Sezonun ilk 2 lig maçında ilk 11’de oynayan ve Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica maçlarında oyuna sonradan girip göz dolduran Barış Alıcı, haftalardır ortada yok. Son olarak Çaykur Rizespor hezimetinde 20 dakika süre alabilen 21 yaşındaki sağ açık, yeniden kendini göstermeye hazırlanıyor. Taraftarın, “Barış Alıcı neden oynamıyor” sorularına kulak veren Cocu, idman performansını beğendiği genç ismi Belçika’da saha sürmeyi planlıyor.

(GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Barış Alıcı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ayew ve frey fos çıktı bu çocugu oynat adamı kanser etme cocu
oynasın ve gelişsin bu kadar basit.. 9 haftada 9 puanı bu çocuklarlada toplarız en azından yeteneklerini geliştirsinler..
bu kadro kötü, kötü bir hoca ve kötü bir başkan. en az iki unsur iyi olmalı ki umut olsun.her hafta başkan bir çalışanı,hoca bir futbolcuyu harcıyor.şenol hocayı başkan harcadı bu hafta, ekiciyi hoca bitirdi sivas maçında bu haftanın kurbanı barış olmuş
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