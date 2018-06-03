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Fenerbahçe'de başkan adayları sıcağa meydan okudu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda sıcak hava üyelere zor anlar yaşattı. Başkan adaylarından Ali Koç gömlek değiştirip tekrar oy kullanılan alana gelirken, Aziz Yıldırım da sıcak nedeniyle şapka taktı.

Fenerbahçe'de başkan adayları sıcağa meydan okudu

Fenerbahçe'de gerçekleşen kongrede katılım bir hayli yoğun. Sabah saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi oy kullandı.

Sıcak hava üyelere zor anlar yaşatırken, 3 numaralı sandıkta oy kullanan bir üye baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren üyeye hemen müdahale etti. Sıcaktan nasibini alan diğer isimler ise Başkan Aziz Yıldırım ve Başkan Adayı Ali Koç oldu. Sandıkları gezerken yoğun ilgiyle karşılaşan Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Uzun süre sandıkları gezen ve üyelerle tek tek fotoğraf çektiren Koç, ardından locasına giderek gömleğini değiştirdi ve tekrar oy kullanma alanına geldi. Ali Koç'un sıcak nedeniyle ceketini çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Oy kullanma alanına girişte bekleyen Başkan Aziz Yıldırım ise bütün üyeleri tek tek karşılayıp elini sıktı. Aziz Yıldırım, sıcak nedeniyle bir süre sonra şapka taktı.

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Ali Koç'tan flaş Aziz Yıldırım açıklamasıAli Koç'tan flaş Aziz Yıldırım açıklaması
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe aziz yıldırım ali koç

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