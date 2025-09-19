SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Başkanlık seçimine saatler kala Aziz Yıldırım'dan gündem yaratacak açıklama! Kararını açıkladı...

Fenerbahçe’de Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi kulübün efsane Başkanlarından Aziz Yıldırım’dan gündemle alakalı açıklamalar geldi. Yıldırım’ın "Yapılacak seçimde halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında değilim.’’ Açıklamaları gündem oldu.

Fenerbahçe'de Başkanlık seçimine saatler kala Aziz Yıldırım'dan gündem yaratacak açıklama! Kararını açıkladı...
Burak Kavuncu

Süper lig ekibi Fenerbahçe’de Pazar günü yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi Başkan adayı olup olmayacağı belli olmayan Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar geldi. Yıldırım hem Başkan adaylığına dair net açıklama yaparken, hem de mevcut 2 aday ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

‘‘FENERBAHÇE’NİN YARARINA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİĞİM…’’

Fenerbahçe de Başkanlık seçimine saatler kala Aziz Yıldırım dan gündem yaratacak açıklama! Kararını açıkladı... 1

Aziz Yıldırım, "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum." dedi.

‘‘YANINDA DEĞİLİM!’’

Fenerbahçe de Başkanlık seçimine saatler kala Aziz Yıldırım dan gündem yaratacak açıklama! Kararını açıkladı... 2

Aziz Yıldırım, "Yapılacak seçimde halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor ve ismimin adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum!" diye konuştu.

‘‘VETO EDİLMESİ ELZEMDİR!’’

Fenerbahçe de Başkanlık seçimine saatler kala Aziz Yıldırım dan gündem yaratacak açıklama! Kararını açıkladı... 3

Yıldırım, ''Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.

Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.

Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum.'' dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Murat Ağırel'den bomba iddialar! 10 Süper Lig hakemi...Gazeteci Murat Ağırel'den bomba iddialar! 10 Süper Lig hakemi...
Ali Koç'tan gündem yaratacak sözler! Susurluk kazasını örnek verdiAli Koç'tan gündem yaratacak sözler! Susurluk kazasını örnek verdi
Anahtar Kelimeler:
seçim Aziz Yıldırım Ali Koç Sadettin Saran son dakika başkanlık fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.