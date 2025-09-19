Fenerbahçe'de Başkanlık seçimine saatler kala Aziz Yıldırım'dan gündem yaratacak açıklama! Kararını açıkladı...

Süper lig ekibi Fenerbahçe’de Pazar günü yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi Başkan adayı olup olmayacağı belli olmayan Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar geldi. Yıldırım hem Başkan adaylığına dair net açıklama yaparken, hem de mevcut 2 aday ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

‘‘FENERBAHÇE’NİN YARARINA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİĞİM…’’

Aziz Yıldırım, "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum." dedi.

‘‘YANINDA DEĞİLİM!’’

Aziz Yıldırım, "Yapılacak seçimde halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor ve ismimin adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum!" diye konuştu.

‘‘VETO EDİLMESİ ELZEMDİR!’’

Yıldırım, ''Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.

Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.

Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum.'' dedi.