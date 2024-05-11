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Fenerbahçe'de 'başkanlık yarışı' trafiği: Ali Koç ve Sadettin Saran görüşmesi başladı: Aziz Yıldırım hamlesi...

11.05.2024 13:28
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile adı başkan adayları arasında anılan Sadettin Saran'ın bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmenin detayları içinse çarpıcı bir iddiada bulundu. Öte yandan daha önce bu durumu yalanlasa da Aziz Yıldırım da seçim hazırlığı yaptığı dile getirildi.

Yaklaşan seçime hazırlanan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile başkan adayları arasında adı geçen Sadettin Saran arasında görüşme başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre ikilinin merakla beklenen görüşmesi devam ediyor.

Sercan Hamzağlu'nun haberine göre ise Fenerbahçe'de 15'e yakın dernek başkanı Ali Koç'tan randevu aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde pazar günü saat 16.00’da da dernek başkanlarıyla bir araya gelecek.

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ALİ KOÇ'TAN SADETTİN SARAN'A TEKLİF

Görüşmenin detaylarına ilişkin de ortaya atılan iddialar dikkat çekti. Ali Koç'un yeniden aday olmak istemediği ancak Aziz Yıldırım'ın da yeniden başkan olmasını istemediği iddia edildi. Eğer Ali Koç day olursa Aziz Yıldırım'ın aday olmayacağı da konuşulan iddialar arasında. Camianın çıkarımı ise şu yönde:

Ali Koç, 1 dönem daha başkanlık yapacak. Sadettin Saran'a kendi listesine girmeyi teklif edecek. Futbolun sorumluluğunu tamamen Saran'a vererek. Kendisi Türk futbolunun temizliği için uğraşacak.

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK HAMLESİ

Bir başka gelişme ise eski Başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığı ile ilgili. Yıldırım için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daha önce aday olacağı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Yıldırım'ın da seçim için hazırlık yaptığı öğrenildi. Fakat Yıldırım aday olmazsa da eski yönetici arkadaşlarından birini destekleyeceği ve onun aday olabileceği bildirildi.

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