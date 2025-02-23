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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık... Galatasaray derbisi öncesi röportajı olay oldu! Ayrılıp ülkesine dönmek istiyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2025 17:46
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Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe'de 25. hafta Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de yıldız isim ülkesinde katıldığı bir programda ayrılık için açık kapı bırakırken taraftarlar yıldız ismin derbi öncesi böyle bir şey söylemesine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık... Galatasaray derbisi öncesi röportajı olay oldu! Ayrılıp ülkesine dönmek istiyor...
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken 25. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu yarışın seyrini büyük oranda belirleyecek.

Rakibini yenerek yoluna devam etmek isteyen ve bu sezon bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de özlenen başarıyı yakalamak isteyen Fenerbahçe'de karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala beklenmedik bir durum yaşandı.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

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Brezilya'da bir podcast yayınına katılan Fred, geleceğine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Internacional altyapısında yetişen Fred, Brezilya'ya dönmesi durumunda ilk seçeneğinin yine yuvası olacağını dile getirdi.

RÖPORTAJI GÜNDEM OLDU

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Geçen sezon Manchester United'dan gelen ve Fenerbahçe'de orta sahanın patronu olan Fred'in, ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği iddia edildi. Somosfanaticos'taki haberde şu ifadeler yer alıyor: 'Fred, Brezilya'ya dönmek istiyor ve iki büyük kulübü aklında tutuyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ülkesine dönmek istediğini vurguladı.

1 YILLIK OPSİYONU VAR

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Favori takımları ise Internacional ve Atletico Mineiro. Inter altyapısında yetişen ve bu takımı tutan Fred, açıkça niyetini belli etti.' Kanarya'nın 2023'te 9.75 milyon euro ödeyerek aldığı 31 yaşındaki orta sahanın mukavelesi ise 2027'de sona erecek. Şartların sağlanması halinde yıldız futbolcunun sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

Canlı Skor

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Kuyt'tan derbi mesajı: Kazanmak istiyorsak...Kuyt'tan derbi mesajı: Kazanmak istiyorsak...
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