Fenerbahçe'de Benfica maçı kazanılırsa kasa dolup taşacak! Kazanırsa çılgın gelir...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu rövanş mücadelesinde Benfica ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda oldukça ciddi bir gelirin de sahibi olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Benfica maçı kazanılırsa kasa dolup taşacak! Kazanırsa çılgın gelir...
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Lİgi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor.

Sarı-Lacivertliler için bu karşılaşma sportif olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük bir önem arz ediyor.

KAZANIRSA DEV GELİR

Fenerbahçe de Benfica maçı kazanılırsa kasa dolup taşacak! Kazanırsa çılgın gelir... 1

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda gruplara kalması halinde 24.8 milyon euro "ayak bastı parası" alacak. Play-off turuna yükselerek kasasına şimdiden koyduğu 4.29 milyon euro da eklendiğinde toplam gelir 29 milyon euroya ulaşacak.

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek ve kazancı 16 milyon euroda kalacak.

