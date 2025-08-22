SPOR

Fenerbahçe'de Benfica maçında soyunma odasına erken giden Jose Mourinho'nun sebebi ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelirken, devre arasına 5 dk kala Jose Mourinho’nun soyunma odasına gitmesi şaşkınlık yaratmıştı. İşte ünlü hocanın erken gitmesinin sebebi ortaya çıktı.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi elemeleri son turunda Benfica ile Kadıköy’de karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. Maçın devre arasına 5 dk kala Jose Mourinho’nun sahayı terk edip, soyunma odasına gitmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın sebebi ortaya çıktı.

YETİŞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ!

Sabah’ın edindiği bilgilere göre; Jose Mourinho, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor.

Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişmeyeceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcının, bu nedenle 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamladığı ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı yarattığı aktarıldı.

GÖZTEPE MAÇINDA DA YAPMIŞTI

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçın da devre arasına kısa bir süre kala soyunma odasına gitmişti.

